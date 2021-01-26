Приговор нижегородскому журналисту Александру Пичугину оставлен в силе

Нижегородский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил в силе приговор журналисту Александру Пичугину, оштрафованному на 300 тыс. руб. за пост в Telegram-канале. Об этом сам журналист сообщил по окончании рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

По словам Александра Пичугина, в ближайшее время он намерен подать новую жалобу в кассационный суд в Саратове и направить иск в Европейский суд по правам человека.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в ноябре 2020 года Александр Пичугин был оштрафован за распространение недостоверной информации через канал «Сорокин хвост». В апреле в Вербное воскресенье он написал саркастический текст об акции по заражению граждан «известной ФСБ организацией», иносказательно критикуя богослужения в период пандемии и массовых ограничений. Журналист в ходе судебного заседания не признал вину. Он считает, что его пост не попадает под категорию заведомо ложных сообщений.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Приволжье” «“Сорокин хвост” прижали штрафом».

Андрей Репин