Ритейлеры настроены оптимистично

Россиян ждет рост цен на продукты. Причина — в механизме госрегулирования. В Счетной палате предупредили, что после снятия ограничений цен на подсолнечное масло и сахар их стоимость может резко пойти вверх. Среди других рисков, которые увидели аудиторы, — дефицит продуктов. Ждать ли пустых полок? И на сколько вырастет стоимость товаров? Об этом — Глеб Силко.

Государство решило вмешаться в рыночные механизмы и установить регулирование цен, чтобы избежать роста стоимости продуктов. Но, кажется, получилось наоборот. Росстат зафиксировал, что цена на сахар и подсолнечное масло еще в декабре, уже после заключения с бизнесом соглашения о заморозке цен, все равно росла и продолжила подниматься уже в этом году.

Производители настаивают, что удерживают стоимость продуктов. А повышение цен, которое зафиксировал Росстат, объясняется разными моделями подсчета, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев: «Есть разные нюансы. То есть Росстат считает в килограммах, а у нас соглашение в литрах. Где-то, может быть, не совсем корректный перевод из килограммов в литры. Где-то в отчетность попадает нерафинированное масло, которое не находится в периметре соглашения, и так далее».

Но эксперты уверены: рост цен уже начался. И когда механизм ограничений перестанет действовать, а это случится уже через два месяца, стоимость резко пойдет вверх уже и на то, что до этого было отрегулировано, отмечает директор Института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон» Игорь Николаев: «Зажали цены на подсолнечное масло и сахар, а будут незаметно, но все-таки ощутимо повышать цены на другие товары.

Когда ограничения закончатся, тогда, естественно, цены на подсолнечное масло и на сахар-песок вырастут, и это будет ускоренный рост.

Но никто не говорит, что не будет роста стоимости других товаров. То есть мы сделали очень пагубную вещь, мы запустили спираль инфляции, остановить которую будет значительно сложнее».

Ритейлеры, которые первыми предупредили о риске дефицита продуктов, сейчас настроены оптимистично. Госрегулирование цен привело к тому, что в целом за стоимостью товаров стали следить внимательнее. И если какие-то участники рынка попытаются спекулировать, это будет заметно, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков: «Мне кажется, объявили охоту на тех игроков, если они и были, которые, что называется, заигрываются с ценами. Что греха таить, такое могло быть, и было, и именно это стало причиной соответствующей реакции. Объективные причины никуда не делись.

У нас издержки растут, понятно, что они все будут закладываться в цены».

Что же касается возможного дефицита, игроки рынка и эксперты говорят, что он возможен, только если государство распространит госрегулирование цен на другие продукты. А об этом речи не идет, поспешили заявить в Минсельхозе.

Чтобы не навредить рынку и бизнесу, и вместе с тем не допустить ситуации, когда государству вновь придется вмешиваться, можно обратиться к международному опыту, говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков: «Если говорить про аграриев в Соединенных Штатах, которые часто приводятся в пример, они говорят, там государство дает план. Но оно не план дает, оно дает ориентир, сколько ему того или иного продукта сеять, под какие-то гарантии. То есть это попытка мягкими инструментами управлять рынком, чтобы, с одной стороны, не было нехватки каких-то продуктов, а с другой стороны, чтобы не было перепроизводства каких-то продуктов».

В ситуацию сейчас вмешалась еще и Федеральная налоговая служба. По данным “Ъ”, там потребовали от производителей продуктов и крупных сетей предоставить свои прогнозы по изменению стоимости товаров в этом году. На рынке опасаются, что исходя из этой информации правительство и примет решение, стоимость чего еще нужно регулировать.