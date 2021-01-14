У масла цены не сахар

У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам: поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию. Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей. Но участники рынка доускают, что при усугублении проблем условия соглашений придется корректировать.

О том, что у некоторых торговых сетей возникли сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам, сообщил источник “Ъ” в одной из розничных компаний. По его словам, производители либо отказываются продавать продукцию на таких условиях, либо игнорируют запросы.

В середине декабря 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашения, по которым предельная отпускная цена подсолнечного масла установлена в 95 руб. за 1 л, розничная — в 110 руб. за 1 л. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Договоренности должны действовать до конца первого квартала.

Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил существование проблемы. Он пояснил, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины обычно покупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. Магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов. Но те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами хотят работать только после заключения договора поставки, рассказывает господин Шадрин.

Совладелец петербургской сети «Реалъ» (включает более 60 магазинов) Александр Мышинский говорит, что группа «Русагро» (бренды «Русский сахар», «Чайкофский») готова продать сети по установленной цене только 30 тонн сахара в квартал, что в пять раз меньше потребностей, а остальное — по 43,5 руб. за 1 кг в упаковке с доставкой. Компании, занимающиеся фасовкой оптовых партий, утверждает топ-менеджер, установили цены выше 45 руб. за 1 кг, так как не подпадают под соглашения.

В сети «Верный» (управляет более чем 930 магазинами в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и др.) говорят, что поставщики сахара в декабре снизили закупочные цены, но не до рекомендованного уровня, а в первые недели после подписания постановления о ценах никто из них не участвовал в торгах.

Там подтверждают, что производители подсолнечного масла стоимостью до 95 руб. за 1 л подняли оптовые цены до 95 руб. за 1 л, а поставщики более дорогих брендов повышают цену на продукт с учетом логистики. В Metro заявили, что сложности начального этапа уже разрешены и сейчас трудностей нет. В Auchan также сказали, что с отказом от поставок по фиксированным ценам не сталкивались. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не фиксируют каких-либо сложностей с поставками сахара и подсолнечного масла.

Гендиректор «Русагро» Максим Басов говорит, что группа отгружает клиентам не менее уровня прошлого квартала, как и написано в соглашении, хотя производство сахара у компании сократилось на 30%. Председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин говорит, что сахарные заводы выполняют взятые на себя обязательства. Между тем он отмечает повышенный спрос со стороны сервисных компаний, которые стремятся закупить сахар по зафиксированной цене для хранения и продажи после окончания срока действия соглашения.

В ГК «Эфко» (марки «Слобода», Altero и пр.) уверяют, что всем партнерам, с которыми заключены контракты, масло отгружается в штатном режиме. «Стоимость рафинированного подсолнечного масла зафиксирована на уровне 95 руб. за 1 л при самовывозе с завода. В случае доставки к партнеру к цене добавляются заранее согласованные транспортные расходы»,— поясняют там. Исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин также говорит, что группа выполняет все поступающие заказы. Один из источников “Ъ” на рынке указывает, что некоторые сети неверно прочитали соглашения и ждали, что установленная оптовая цена будет включать доставку. Он добавил, что отгрузки мелких партий действительно происходят в индивидуальном режиме, но время ожиданий не превышает нескольких дней. В Минсельхозе, Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) перебоев в поставках не отмечают.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет сложности небольшой розницы ожидаемыми. По его словам, если крупные сети уровня X5, «Магнита» или «Ленты» имеют свои распределительные центры и мощную логистику, то небольшим игрокам требуется развоз по магазинам, что может вызвать достаточно серьезные расходы. Эту функцию выполняли дистрибуторы, которых в данных соглашениях не учли, а у производителей просто нет опыта и возможностей обеспечить желаемые цены для прямой работы с небольшой розницей, указывает эксперт. Собеседник “Ъ” на рынке указывает, что небольшие сети не могут предложить объемы, достаточные, чтобы сделать интересной поставку по ценам федеральной розницы. Он не исключает, что, если проблемы с закупками регулируемых товаров будут нарастать, чиновникам придется уточнять условия соглашений, прописывая стоимость логистики и пр.

Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург