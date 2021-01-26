Глава НКО в США потребовал удалить Telegram из Google Play

Бывший посол США в Марокко и глава «Коалиции за безопасный интернет» Марк Гинзберг подал в суд на подразделение Alphabet Inc., сообщает Bloomberg. Он просит суд Калифорнии потребовать от Alphabet удалить приложение Telegram с платформы Google Play. По мнению господина Гинзберга, мессенджер способствует насилию, экстремизму и антисемитизму.

Марк Гинзберг утверждает, что Telegram использовался для угроз, поощрения и координации расистского насилия, особенно после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена на посту президента. Он отметил, что после беспорядков у Капитолия США 6 января Google отключила Parler от доступа к своему магазину приложений, потому что ряд его пользователей выразил поддержку насилию.

«Google не предприняла никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями, которые он предпринял против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента»,— говорится в иске господина Гинзберга. 17 января он подал аналогичную жалобу против Apple Inc. Apple также удалила Parler из Apple Store.

Напомним, в январе аудитория Telegram заметно выросла. Мессенджер занял второе место в App Store в США, в мире с 9 по 12 января его скачали 25 млн раз. Активная пользовательская база превысила 500 млн человек в месяц. Рост аудитории мессенджера произошел после серии скандалов вокруг американских интернет-компаний на фоне штурма Капитолия. WhatsApp обновил настройки конфиденциальности, Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа, а магазины Amazon, Apple и Google удалили соцсеть Parler, популярную у сторонников пока еще действующего президента США.

О распространении альтернативных социальных сетей — в материале “Ъ” «Свобода parler».