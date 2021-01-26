Туры в Турцию подорожали на 15%

На этапе раннего бронирования цены на отдых в Турции летом 2021 года выросли на 15%, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Так, в июне два человека смогут провести неделю в Турции примерно за 60 тыс. руб.

«Туроператоры ждут пика продаж летней Турции ближе к апрелю. Сейчас цены по сравнению с прошлым годом выросли "планово", до 15%. Пока еще недельный тур на двоих в турецкую "пятерку" на "все включено" в июне можно купить за 60 тыс. руб. После старта сезона цены на Турцию, скорее всего, пойдут дальше вверх»,— говорится в сообщении.

Как отмечается, акции раннего бронирования на отдых в Турции действуют до 31 марта 2021 года. В настоящее время забронировать туры на турецкие курорты можно с вылетом до конца октября.

Напомним, страны Восточной Африки стали самыми привлекательными для зимнего отдыха россиян. В частности, турагенты предлагают полететь в Кению или Танзанию. Визит в эти страны будет стоить меньше, чем на Мальдивы, а требования к иностранным путешественникам довольно лояльные.

О том, какие направления пользуются популярностью у путешественников из России, — в материале “Ъ FM”.