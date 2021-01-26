Байден пообещал заменить правительственный автопарк электромобилями

Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на то, чтобы правительство закупало больше отечественных товаров. Он, в том числе, обещает заменить автопарк Белого дома электромобилями американского производства.

«У федерального правительства в собственности находится огромный автопарк, который мы заменим чистыми электромобилями, изготовленными здесь, в Америке, американскими рабочими, и это создаст миллионы рабочих мест в автомобильной промышленности»,— сказал господин Байден, выступая в Белом доме (цитата по Reuters).

Перевести правительственный автопарк на электромобили Джо Байден обещал во время своей предвыборной кампании. Всего в автопарке у федеральных властей США около 650 тыс. машин.