Продажи адаптеров питания для iPhone в 2020 году выросли более чем в 10 раз

По итогам 2020 года продажи адаптеров питания для устройств Apple выросли более чем в десять раз, сообщили в пресс-службе re:Store. Это связано с отказом компании от зарядных устройств в комплекте для новых смартфонов iPhone.

«У re:Store лояльная аудитория, которая, покупая новую модель, тут же приобретает адаптер»,— отметил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин (цитата по «Прайму»).

Ранее аналитики МТС подсчитали, что Продажи адаптеров питания для iPhone в России в ноябре—декабре 2020 года выросли на 510%. Они также связывают это с изменением комплектации смартфонов. В целом средняя стоимость зарядных устройств выросла в 2020 году на 20%, до 750 руб.

Подробности — в материале “Ъ” «Покупатели встали на зарядку».