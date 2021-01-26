Палата представителей передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа

Палата представителей Конгресса США направила в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа, передает AP. Процесс начнется 8 февраля. Господина Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Палата представителей 13 января во второй раз объявила 45-му президенту импичмент. За проголосовали 232 человека, против — 197. Чтобы импичмент был объявлен в Сенате, кроме всех демократов за него должны проголосовать 17 республиканцев.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Как минимум пять человек погибли в ходе беспорядков. Из-за этого Конгрессу пришлось прервать утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах.

Подробнее об импичменте — в материале “Ъ” «Солдат спит — импичмент идет».