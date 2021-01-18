ВОЗ предупредила о возможном провале в борьбе с COVID-19 из-за неравного доступа к вакцине

Неравенство в поставках вакцин от коронавируса среди стран с высоким и низким уровнем дохода подрывает усилия в борьбе с пандемией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. С начала пандемии в мире COVID-19 заразились более 95 млн человек, умерли 2 млн, выздоровели свыше 52,2 млн.

«Сейчас мы сталкиваемся с реальной опасностью того, что даже в то время как вакцины дают некоторым надежду, они становятся еще одним камнем в стене неравенства между имущими и неимущими в мире»,— сказал господин Гебрейесус на открытии сессии Исполнительного совета ВОЗ (цитата по «Интерфаксу»).

Он считает правильным, что государства в приоритетном порядке вакцинируют медработников и пожилых людей. «Но неправильно, что молодые, более здоровые взрослые жители в богатых странах получают вакцину впереди работников здравоохранения и пожилых людей в более бедных странах»,— заявил Тедрос Гебрейесус.

По его словам, некоторые страны идут в обход COVAX (программа ВОЗ по доставке вакцин от коронавируса в бедные страны), повышая цены и пытаясь «прыгнуть вперед очереди». Господин Гебрейесус сообщил, что более 39 млн доз вакцины получили жители как минимум в 49 странах с высоким уровнем дохода и при этом только «одна страна с самым низким уровнем дохода получила 25 доз». О какой стране идет речь, он не уточнил. Кроме того, гендиректор ВОЗ заверил, что вакцин будет достаточно для всех, но сейчас нужно делать прививки тем, кто находится в группах риска во всех странах.

По данным Reuters, программа COVAX может быть сорвана из-за проблем с заключением договоров со странами, срыва поставок вакцин и недостатка финансирования. В итоге несколько миллиардов людей не смогут получить вакцину раньше 2024 года.

Подробнее о вакцинации в России — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».