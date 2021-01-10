Генсек ООН раскритиковал богатые страны за «вакцинный национализм»

Генсек ООН Антониу Гутерреш во время выступления на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи раскритиковал богатые страны за «вакцинный национализм» в условиях пандемии. Трансляция выступления велась на YouTube-канале ООН.

«Пандемия высветила серьезные пробелы в международном сотрудничестве. Совсем недавно мы видели проявления этого в вакцинном национализме, когда некоторые богатые страны соперничали при закупке вакцин для собственного населения, не рассматривая такой возможности для бедных стран»,— сказал он.

Господин Гутерреш напомнил, что из-за пандемии 88 млн человек оказались за чертой бедности, а 270 млн — угрожает голод. Он призвал «к новой глобальной сделке» на международном уровне, чтобы исправить это. «Необходимо лучше осуществлять руководство властью, ресурсами и возможностями и распределять их надо более справедливо»,— заявил он.

Генсек также сравнил нынешний год с 1945-м. «Мы переживаем момент, как в 1945 году. Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата»,— заявил он.

С начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 89,6 млн человек. Свыше 1,9 млн — умерли. В России зарегистрировано 3 401 954 случая заражения, выздоровели 2 778 889 человек, умерли 61 837 пациентов.

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