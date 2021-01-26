Россия нефтью внутрь

Российские нефтекомпании на фоне роста оптовых цен на топливо внутри страны готовятся перенаправить нефть с экспорта для загрузки НПЗ. Согласно предварительному плану, в феврале отгрузки нефти на экспорт из портов европейской части РФ могут упасть сразу на треть относительно января. Минэнерго уже некоторое время добивалось увеличения загрузки НПЗ, но источники “Ъ” считают, что теперь перенаправление потоков выгодно нефтекомпаниям и экономически.

Нефтекомпании снизят экспорт нефти из европейских портов «Транснефти» в феврале по сравнению с январем сразу на 34%, до 3,36 млн тонн, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на план отгрузок. Так, по информации агентства, отгрузка из Усть-Луги с учетом транзита нефти из Казахстана уменьшится на 37%, до 1,2 млн тонн, из Приморска — на 29%, до 2,2 млн тонн, из Новороссийска (с учетом нефти из Казахстана и Азербайджана) — на 19%, до 1,2 млн тонн, при этом экспорт российской нефти упадет на 23% — до 460 тыс. тонн. Крупнейшим грузоотправителем является «Роснефть», она может снизить поставки на экспорт через европейские порты на 50% в феврале, до 0,9 млн тонн. ЛУКОЙЛ уменьшит показатель на 26%, до 680 тыс. тонн, «Сургутнефтегаз» — на 36%, до 180 тыс. тонн.

В нефтекомпаниях и Минэнерго не предоставили комментариев, в «Транснефти» от них отказались.

Столь резкое снижение планов по экспорту выглядит неожиданно, особенно с учетом того, что в феврале Россия сможет нарастить общую добычу нефти в рамках договоренностей с ОПЕК+.

По словам источников “Ъ”, снижение экспорта может быть связано с перенаправлением потоков для дозагрузки российских НПЗ.

До последнего времени нефтекомпании снижали поставки бензина на внутренний рынок. Так, в среднем за три недели января поставки упали на 6,5% (на 5,9 тыс. тонн в сутки) по сравнению с декабрем и на 2,7% относительно января 2020 года, следует из отчета Refinitiv Oil Research. Кроме того, запасы бензина упали до минимального за несколько лет уровня (1,2 млн тонн). Относительно января 2020 года выпуск бензина снизился на 10,6% (на 11,7 тыс. тонн в сутки).

Необходимость дозагрузить российские мощности по переработке может быть связана с тем, чтобы сбить оптовые цены на топливо, которые возобновили рост этой зимой и достигли годового максимума на СПбМТСБ на прошлой неделе. Так, цены на бензин АИ-92 на СПбМТСБ выросли до 53,4 тыс. руб. за тонну (см. “Ъ” от 22 января).

На этом фоне Минэнерго потребовало от нефтекомпаний увеличить как поставки топлива на внутренний рынок, так и запасы. Параллельно в Минэнерго объясняли низкую загрузку НПЗ «плавно восстанавливающимся спросом на топливо на фоне ослабления антиковидных ограничений». Курирующий вице-премьер Александр Новак 28 января намерен провести совещание по ситуации на топливном рынке, на котором нефтекомпаниям, в частности, потребуется объяснить причины низкой загрузки своих заводов на фоне нехарактерного для зимы всплеска цен на топливо.

Впрочем, хотя дальнейший рост оптовых цен может привести к более пристальному вниманию регуляторов, собеседники “Ъ” считают, что решающим фактором перенаправления нефти на НПЗ стало улучшение экономики переработки.

По словам одного из них, уже в феврале переработка станет рентабельной для большинства крупных заводов.

Глава ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов полагает, что ответ на вопрос, понесут ли российские нефтяники убытки от гипотетического увеличения объемов переработки нефти на своих НПЗ, зависит от того, смогут ли заводы получить инвестиционную надбавку к возвратному акцизу на нефть, на которую они гипотетически могут претендовать уже в январе, а также смогут ли нефтяные компании реализовать дополнительный объем топлива через собственную сеть АЗС. По его мнению, при выполнении последнего условия убытков у нефтекомпаний не будет. Однако Иван Хомутов полагает, что у участников рынка в конечном итоге могут возникнуть проблемы со сбытом дополнительных объемов бензина и дизтоплива в рознице.

Дмитрий Козлов, Юрий Барсуков