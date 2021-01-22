Оптоповый нефтепродукт

Стоимость бензина АИ-92 на бирже достигла максимальных значений за последний год и приближаются к историческому рекорду на фоне роста экспортной альтернативы и снижения отгрузок на внутренний рынок. Минэнерго еще 20 декабря рекомендовало нефтяникам повысить производство и увеличить отгрузки в России. Однако, по мнению экспертов, потенциал повышения цен в оптовом звене почти исчерпан, поскольку они уже приближаются к уровню экспортной альтернативы.

Цены на бензин АИ-92 на СПбМТСБ выросли 21 января до 53,4 тыс. руб. за тонну. Таким образом, его стоимость превысила максимальный уровень лета 2020 года, когда из-за недостатка предложения АИ-92 подорожал до 51,5 тыс. руб. за тонну. Текущие котировки близки к историческому рекорду биржевой цены на АИ-92 (54,9 тыс. руб. за тонну), который был поставлен в мае 2018 года. Цена на АИ-95 21 января превышала 54 тыс. руб. за тонну против прошлогоднего июльского максимума 57,8 тыс. руб. за тонну.

Столь нетипичная для января ситуация происходит на фоне роста экспортной альтернативы из-за снижения экспортной пошлины и роста цен на нефть, а также повышения акцизов. С конца прошлого года нефтекомпании увеличивают экспорт, при этом объем предложения на внутреннем рынке ниже, чем в прошлом году, а запасы бензина упали до минимального за несколько лет уровня (1,2 млн тонн).

В Минэнерго отметили, что в январе 2021 года ожидается отгрузка на внутренний рынок 2,6 млн тонн бензина (на 100 тыс. тонн ниже, чем в 2020-м). «Более низкие отгрузки объясняются пока плавно восстанавливающимся спросом на топливо на фоне ослабления антиковидных ограничений»,— считают в Минэнерго, добавляя, что поставки «полностью удовлетворяют текущий спрос». Одновременно Минэнерго требует от нефтяников увеличить запасы топлива и загрузку НПЗ. В министерстве подчеркивают, что «ситуация находится под постоянным контролем, что позволяет сохранить рост цен на АЗС в пределах инфляции». По данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 0,6%, дизтопливо — на 0,2% при накопленной инфляции 0,6%.

Резкий рост стоимости топлива весной 2018 года потребовал экстренного вмешательства правительства. Тогда оно пошло на регулирование цен сначала в оптовом звене, а потом и в рознице, впервые с 2015 года было скорректировано повышение акцизов, а от нефтекомпаний потребовали ограничить экспорт под угрозой введения заградительной вывозной пошлины.

Позже для сдерживания цен на топливо правительство ввело демпфирующий механизм: при высоких ценах бюджет компенсирует нефтяным компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны, а при низких — нефтяники платят в бюджет. При этом власти, хотя и отказались от формального регулирования цен, говорят о недопустимости роста стоимости топлива на АЗС выше инфляции, несмотря на то что из-за сильной волатильности оптовых цен заправки зачастую терпят убытки.

Рост котировок на бирже связан с увеличением экспортной альтернативы, считает Евгений Тыртов из Vygon Consulting: с начала января европейские котировки на бензин подросли почти на 10%, а экспортные пошлины снизились, компании начали нести убытки при продаже на внутреннем рынке, и биржевые котировки стали расти. Также с начала января были проиндексированы акцизы на 4%, отмечает эксперт. Частично покрыть убытки нефтяников должен был демпфер, но компенсаций оказывается недостаточно, поскольку заложенная в формуле механизма условная цена, ежегодно индексируемая на 5%, значительно выше реальных оптовых цен на рынке. По его словам, в сравнении с концом декабря розничные цены на автобензин (обеих марок) подросли на 0,4%, но ситуация не является уникальной: в начале года цены всегда ускоряют рост, особенно ввиду индексации акцизов. При этом цены на АЗС и далее будут сдерживаться, и их резкое увеличение маловероятно, считает он.

Главная причина подорожания топлива — рост цен на бензин на мировом рынке, отмечает глава ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов, что объясняется ростом цен на нефть и увеличением крек-спреда (разница в ценах на нефть и нефтепродукты). «В Северо-Западной Европе крек-спред на АИ-92 с 24 декабря по 15 января вырос до $75 за тонну, прибавив $26. Как следствие, средний по РФ экспортный нетбэк АИ-92 вырос с конца декабря к 15 января на 12%, до 31 тыс. руб. за тонну. При этом оптовая цена на бензин в своем росте в начале года отставала от экспортного нетбэка»,— отметил господин Хомутов. Он констатирует, что НПЗ уже начиная с 2021 года стали нести потери при реализации бензина на внутреннем рынке.

При этом, по мнению Ивана Хомутова, к 21 января бензин в оптовом звене впервые с начала года торговался с премией (с учетом демпфера) к экспортному нетбэку, что говорит о том, что потенциал роста цен исчерпан. Тем более в текущей ситуации оптовые цены на АИ-92 уже настолько высоки, что и нефтебазы, которые закупают бензин у НПЗ по оптовым ценам, и АЗС, которые закупают продукт у нефтебаз, генерируют убытки, утверждает господин Хомутов. По его мнению, возможным решением проблемы была бы корректировка демпфера: если увеличить его размер, улучшится экономика НПЗ, и у них будет больше стимулов снизить оптовые цены. Впрочем, Минфин традиционно против корректировки демпфера — эту позицию замминистра финансов Алексей Сазанов вновь подтвердил 20 января.

Дмитрий Козлов