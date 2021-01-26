ЦБ предложил выкуп на своих условиях

Банк России предложил изменить систему принудительного выкупа ценных бумаг мажоритарием, собравшим более 95% голосующих акций публичной компании. По мнению ЦБ, нынешний механизм не защищает должным образом миноритарных акционеров. В частности, предлагается наделить суд возможностью привлекать независимых оценщиков, которые будут должны оценивать стоимость одной ценной бумаги в составе 100% акций без корректировки на миноритарный или мажоритарный пакет. Для полной защиты миноритариев следовало бы установить премию за контроль при определении цены принудительного выкупа, полагают эксперты.

ЦБ предложил реформировать механизм принудительного выкупа акций у миноритариев (squeeze-out) публичных компаний, следует из консультативного доклада, опубликованного в понедельник, 25 января. Изменения, предложенные Банком России для обсуждения, касаются многих аспектов этой процедуры, поскольку правоприменительная практика более чем за десять лет показала ее несовершенство «в отношении миноритарных акционеров, которые нуждаются в эффективной и действенной защите». Тем более что сейчас «отмечается тенденция к переходу публичных компаний к концентрации собственности и отказу от публичного статуса», говорится в докладе.

Сейчас, согласно закону «Об акционерных обществах», мажоритарий может запустить процедуру squeeze-out, если он вместе со своими аффилированными лицами в результате оферты приобрел более 95% голосующих акций компании. При этом пакет, приобретенный в результате такой оферты, должен быть не менее 10% от общего количества ценных бумаг. Цена выкупа не может быть меньше величины, определенной оценщиком, цены выкупа по оферте, а также той, по которой мажоритарий приобрел или обязался приобрести ценные бумаги после истечения срока оферты. За почти три года ЦБ рассмотрел 342 требования о выкупе ценных бумаг.

В опубликованном докладе ЦБ предлагает предоставить мажоритарию право на squeeze-out при приобретении более 95% акций компании, независимо от того, каким способом он это сделал. Но в этом случае пакет должен быть сконцентрирован в одних руках, а не распределен между аффилированными лицами. Также, по мнению ЦБ, приобретение такого пакета ценных бумаг должно было носить долгосрочный характер. Подтверждением этого может стать участие мажоритария «в двух проведенных подряд годовых общих собраниях акционеров с пакетом акций, представляющим более 95% голосов».

Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, 1 декабря 2020 года Этот институт (принудительный выкуп.— “Ъ”) работает в России достаточно давно, но назрела необходимость его обсудить, выверить, по каким ценам, при каких обстоятельствах, как оферты работают.

Кроме того, Банк России полагает, что предварительный контроль за выкупом должен осуществлять суд (см. “Ъ” от 14 ноября 2019 года). Механизм может выглядеть следующим образом: суд по иску мажоритария, намеренного осуществить «вытеснение», рассматривает вопрос о наличии у него права требовать выкуп, в том числе осуществляет проверку факта приобретения не менее 10% голосующих акций на основании оферты, определяет справедливость иных условий осуществления выкупа, в том числе обеспечивает определение справедливой цены выкупа акций миноритариев. При этом оценщика сможет выбирать либо сам суд, либо суд на основе отбора ЦБ. Оплата в любом случае должна происходить за счет мажоритария.

Также регулятор предлагает на законодательном уровне установить, что стоимость одной выкупаемой бумаги должна определяться в составе 100% акций без корректировки на миноритарный или мажоритарный пакет, «так как только при таких условиях может быть определена единая цена для всех акционеров без учета размера пакета». Оценка должна проводиться на дату в течение двух месяцев до момента направления требования о выкупе, поскольку в этом случае цена «будет отражать стоимость компании непосредственно перед процедурой выкупа».

«ЦБ хочет закрепить превалирующую в суде практику, при которой оценщик оценивает одну акцию из 100% без премии за контроль для мажоритария и без дисконта за контроль у миноритария»,— указывает партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов.





Это защитит от тех случаев, когда оценщик дисконтирует акции миноритариев. Впрочем, по его словам, такие случаи «выдающиеся», их не так много. Но для максимальной защиты интересов миноритарных акционеров должна быть закреплена другая норма — «предоставление им премии за контроль, то есть надбавку к цене, которая отражает стоимость акции из контрольного пакета, который ранее собрал мажоритарий», считает эксперт.

Илья Усов