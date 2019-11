Цену выкупа акций определит суд

Банк России собирается проработать дополнительные механизмы защиты прав миноритарных акционеров при принудительном выкупе акций крупными акционерами. Не исключается возможность передачи права объявления выкупа или цены на усмотрение суда. Сейчас принудительный выкуп осуществляется по цене, которая не всегда отражает справедливую стоимость компании. Эксперты признают необходимость разработки новых механизмов защиты, но не уверены, что передача решения в суд решит проблему.

ЦБ не исключает возможность разработки нового механизма защиты интересов акционеров при принудительном выкупе акций мажоритарным акционером. По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, эта процедура будет востребована при существующей тенденции перехода публичных компаний в непубличные. «Надо… дать возможность инвесторам содержательно защищать свои права в суде относительно цены этого squeeze out. Потому что сегодня в суде инвесторы могут защищать лишь процедурные вопросы, а не саму цену»,— заявил он 13 ноября в ходе конференции «Корпоративное управление в России — 2019». Представитель ЦБ не исключил возможность того, что решение по принудительному выкупу будет приниматься судом, а не эмитентом. «Суд бы проверял изначально справедливую цену, а не по иску инвестора»,— пояснил господин Швецов.

По действующему законодательству в случае приобретения мажоритарным акционером у независимых инвесторов не менее 10% акций в ходе добровольной оферты и получения после этого контроля над более чем 95% акций он получает право на принудительный выкуп оставшихся ценных бумаг. По словам директора по корпоративному управлению представительства Prosperity Capital Management Дениса Спирина, эти 10% миноритариев, соглашаясь на оферту, подтверждают справедливую цену выкупа. «Эта цена в дальнейшем используется для squeeze out»,— отмечает господин Спирин. Вместе с тем «squeeze out дает гарантии компании докупить оставшиеся бумаги, если приобретено 95% акций. Если это решение будет принимать суд, такой гарантии не будет»,— считает председатель набсовета Московской биржи Олег Вьюгин.

Однако портфельных управляющих беспокоит не столько реализация права принудительного выкупа, сколько цена. В российской практике были случаи, когда мажоритарный акционер сначала продавал 10% стороннему лицу, а потом у него же по оферте выкупал этот пакет. В результате цена по squeeze out оказалась ниже справедливой, и тем самым ущемлялись права миноритарных акционеров. Кроме того, по словам управляющего одного из российских фондов, в практике были случаи затягивания с выставлением оферты при смене контролирующего акционера. В таких условиях акционеры могли требовать выкуп по средневзвешенной рыночной котировке за шесть месяцев. Однако, как отмечает управляющий активами УК БКС Андрей Русецкий, «российские компании очень дешевы по публичным котировкам и торгуются с 59% дисконта к международным аналогам».

Впрочем, определение цены судом может не решить проблему, считает большая часть опрошенных участников рынка. По мнению старшего аналитика ITS WM Георгия Окромчедлишвили, довольно сложно в суде доказать недооценку при выкупе акций. Для оценки справедливой стоимости суд может привлечь оценщика, который и так привлекается при squeeze out. Как отмечает господин Спирин, «у судов есть постановление президиума ВАС о том, что цена выкупа, определенная судом, не может быть намного выше биржевой цены. При этом биржевая цена перед проведением недобросовестных squeeze out обычно снижается как раз из опасений выкупа за бесценок».

В то же время при определении цены при проведении принудительного выкупа по решению суда у миноритариев могут сократиться юридические возможности сформировать претензию к компании, считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. По мнению Дениса Спирина, проблемы можно решить просто добавлением в законодательство запрета учитывать для squeeze out акции, приобретенные по заранее согласованным сделкам, а акционерам, которые уже выкупили более 90% акций без оферты, разрешить проводить оферту не на 10%, а на долю в 95% от free float.

Полина Смородская, Виталий Гайдаев