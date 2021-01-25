Пассажирские самолеты подгоняют под частные нужды

В России появился сервис авиашеринга. Перевозчик S7 предлагает забронировать пассажирский самолет для личных перелетов. Речь идет о среднемагистральных Airbus А319. В бизнес-классе могут разместиться 24 человека, в экономическом — 72. Обслуживание на борту будет таким же, как и на регулярных рейсах. Рассчитать стоимость перелета можно на сайте авиакомпании — например, рейс из Москвы в Геленджик и обратно с вылетом 1 февраля и возвращением 7-го обойдется в 2,5 млн руб.



В компании предполагают, что услуга может быть интересна в том числе частным клиентам для проведения торжеств прямо на борту лайнера, поделилась пресс-секретарь S7 Надежда Хаитова: «Самолет можно забронировать на сайте. Нужно оставить заявку, указать направление, даты, количество пассажиров, класс обслуживания и понадобятся ли какие-то дополнительные услуги. После этого с вами свяжется оператор, чтобы подтвердить все детали, и останется только указать данные пассажиров и оплатить.

Мы в целом отмечаем высокий интерес к специальным перевозкам не только со стороны корпоративного сектора, но и в личных целях. Для частных перелетов можно найти много интересных поводов, например, забронировать самолет для каких-то личных торжеств, свадеб, юбилеев, даже встреч выпускников. С другой стороны, такой запрос может появиться у фан-сообществ, которые захотят отправиться на спортивную игру своего любимого клуба или на концерт какого-то артиста».

В целом самолеты этой модели сейчас эксплуатируются мало, поэтому использование Airbus А319 для таких целей может быть выгодно для компании, отмечает старший научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики Андрей Крамаренко: «У них сейчас две таких машины. Они нужны для того, чтобы возить не двух человек, а условно 50 с пристойным комфортом.

По-другому 319-й, откровенно говоря, сейчас использовать не получается, так что в принципе идея прекрасная.

То есть если я менеджер какого-нибудь волейбольного, баскетбольного или хоккейного клуба или организую поездку Филиппа Киркорова предложенную услугу получить гораздо проще, чем куда-то звонить, узнавать цены. Ты зашел на сайт, посчитал, тебе все выдали, нажал кнопочку, забронировал, тебе перезвонили, пообщались и все готово. Отсутствием usability S7 никогда не страдала, поэтому они до сих пор живы и процветают в отличие от многих других конкурентов».

Пока что бронирование пассажирских самолетов для личных перелетов доступно только по российским направлениям. Однако в S7 пообещали в дальнейшем расширить географию таких рейсов. Подобные бизнес-решения используются и в других странах, и не исключено, что в России спрос на услугу тоже будет, отмечает аналитик, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Скорее всего, есть компании, которые сейчас приобретают немалое количество билетов для своих сотрудников на какие-то регулярные рейсы. S7 же говорит: зачем вам лететь регулярным рейсом, когда за вполне разумные деньги вы можете отправить 50 человек, взяв отдельный чартер, и это будет удобнее, комфортнее, и сервис лучше. Поэтому, возможно, таким образом им удастся дозагрузить свои самолеты. А319 достаточно экономичный и самый маленьких из семейства Airbus. И по вместимости, взять на борт 25-100 человек будет рентабельно и вполне по карману».

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По данным Росавиации, пассажиропоток S7 в прошлом году сократился более чем на 30%, а всех российских авиакомпаний — почти на 50%. На фоне падения спроса на регулярные рейсы из-за коронавируса перевозчики были вынуждены приостановить эксплуатацию части флота. Некоторые приспособили его под грузовые и чартерные перевозки.

Анна Никитина