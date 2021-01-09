Самолетам нашли замену

Бизнесмены пересели на частные вертолеты. Интерес к их покупке и аренде продолжает расти вопреки сезонному фактору, в то время как спрос на частные самолеты падает. Об этом “Ъ FM” сообщили участники рынка. Они связывают этот тренд, в том числе, с ухудшением статистки по коронавирусу в стране. Какие вертолеты предпочитают российские предприниматели? Выясняла Юлия Жданова.

Российский бизнесмен, председатель совета директоров Heliport России Александр Хрусталев полюбил вертолеты еще до пандемии. Подкупили красивые пейзажи, ощущение полета и отсутствие пробок. А сейчас такой вид транспорта стал еще и безопаснее, меньше вероятности заразиться, отмечает бизнесмен.

Можно, например, поставить особый кондиционер в салон для лучшей циркуляции воздуха. Как признается Александр Хрусталев, он даже заказал себе специальный тюнинг, хотя переоборудовать вертолет непросто.

«У меня есть свой личный вертолет. Я его сам себе переделал, себе обшивал, делал инициалы, менял сиденья, алькантара, натянул потолок, у меня там кондиционер. Я себе музыку включаю, когда лечу. Тюнинг сделал, нарисовал на фюзеляже “Космическую Одиссею”. На самом деле те, кто владеет вертолетами, достаточно консервативно относятся и к раскраске, и к внутреннему дизайну, поэтому всякие кнопочки, подсветочки и все остальное считаются моветоном. Для меня это средство транспорта. Время мое стоит дороже, чем час полета на вертолете.

Самый дешевый вертолет — это примерно $500 тыс., маленький Robinson», — рассказал предприниматель.

Примеру Александра Хрусталева последовали многие бизнесмены. Как пишет российский Forbes, спрос на VIP-вертолеты во всем мире с начала пандемии идет в рост. Речь идет о моделях, с дизайном по спецзаказу — салон и технические комплектующие подобраны по желанию покупателя.

Очередной всплеск заражений коронавирусом в России тоже сказался на спросе. Если обычно аренда и продажи вертолетов в конце осени — зимой идут неактивно, то сейчас клиентов довольно много, сообщил представитель компании Bell Helicopter в России Александр Евдокимов. По его оценкам, объем продаж за этот год увеличился в три раза, популярностью пользуются, в том числе, отечественные модели.

«Рост есть. И связан он, прежде всего, с тем, что народ перестал пользоваться общественным транспортом, на “регулярке” меньше начал летать. И многие хотят быть изолированными. В принципе народ начал очень серьезно относиться к тому, что нужно иметь что-то свое небольшое, недорогое для ведения своего бизнеса, например, или просто путешествий. Вертолет Bell, которые наша компания производит, распространены в России, как однодвигательные Bell 407, двухдвигательный Bell 409 — это самые ходовые вертолеты сейчас и для аренды, и для покупки», — сказал Александр Евдокимов.

Рост отмечают и в сегменте иностранных вертолетов. Их в России, по данным организации АОРА, которая защищает интересы пилотов, в прошлом году было зарегистрировано более 700. В числе самых популярных — упомянутый господином Хрусталевым Robinson Helicopter, их доля рынка превышает 55%.

В числе лидеров по объему продаж вертолетов VIP-комплектации среди западных компаний — Airbus Helicopters, Leonardo и Bell Helicopters.

Участники рынка отмечают, что раньше этим транспортом интересовались в основном топ-менеджеры крупных компаний или очень состоятельные предприниматели. А сейчас их стали брать бизнесмены со средним достатком. Повлияла не только пандемия, но и снижение стоимости обслуживания, сообщили “Ъ FM” в компании «ХелиКо Групп»: «Кто-то начинает с 30 лет — в основном если на компанию приобретается, руководящий состав, которому по работе нужно. Один из наших клиентов сказал, что он высчитал, что, если купит вертолет и будет на нем летать на работу, то сэкономит в год месяц своей жизни. Кто-то для охоты, для рыбалки приобретает».

В среднем, час полета на вертолете может обойтись в 40 тыс. руб. Полетать над Москвой не получится, воздушное пространство над столицей закрыто. Остаются только перелеты в области и по регионам.

Признаков снижения спроса в этом сегменте, как отмечают участники рынка, пока нет. Того же нельзя сказать о бизнес-авиации — арендовать и покупать самолеты в пандемию предприниматели не торопятся.

По последним прогнозам Markets_and_Markets, значительный рост ожидает глобальный рынок бизнес-джетов только через семь лет.