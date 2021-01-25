Уволился главный архитектор Липецка

Главный архитектор Липецка и заместитель председателя городского департамента градостроительства и архитектуры Михаил Бушин покинул пост, подтвердил “Ъ-Черноземье” источник в региональной власти. Он проработал в мэрии восемь месяцев.

Господин Бушин уволился с должности по собственному желанию, поскольку его не устроил формат работы в мэрии, пояснил источник. Исполнять обязанности главного архитектора будет другой заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры Липецка Диана Полуэктова.

Михаил Бушин стал главным архитектором Липецка в мае 2020 года.

Господин Бушин начал рабочую деятельность в проектной группе «Пенаты», затем работал архитектором в ООО «АЭМ-Липецк», ООО «АЭМ-Липецкпроект», ООО «АрхСтудия В», начальником отдела капстроительства в ООО «ГК Торгсервис». В СУ-11 принимал участие в разработке архитектурных решений, в том числе и по строительству жилья в Москве. С 2016 по 2020 годы был главным инженером проекта в ООО «Юникрон».

Сергей Калашников