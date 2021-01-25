Желание привиться от COVID-19 изъявили 88 тысяч сотрудников свердловских предприятий

В Свердловской области о своем желании поставить вакцину от коронавирусной инфекции заявили 88 тыс. сотрудников местных предприятий, сообщил департамент информационной политики региона со ссылкой на министра промышленности и науки Сергея Пересторонина. По данным департамента, участвовать в вакцинации готовы 77 учреждений здравоохранения региона. Задействовано 45 прививочных пунктов, по мере поступления вакцины будет задействоваться вся подготовленная сеть.

Напомним, вакцинация от коронавирусной инфекции в Свердловской области началась в конце 2020 года. Свердловские власти планируют, что к марту в регион поступит около 500 тыс. доз вакцины. В конце прошлой недели в область доставили еще 40 тыс. доз вакцины, с 25 января препарат поступит в муниципалитеты.

На 25 января с начала пандемии в регионе было зафиксировано 68 304 случая заболевания COVID-19. Из больниц по факту выздоровления было выписано более 60,8 тыс. пациентов, еще 1 938 человек скончались.

Михаил Мананников