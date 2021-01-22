В Свердловскую область доставили 40 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Свердловскую область поступило 40 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев. Он уточнил, что с 25 января препарат поступит в муниципалитеты, где развернуты пункты вакцинации.

«На первых порах прививки ставили в приоритетном порядке медикам, педагогам, соцработникам. Теперь вакцина становится доступной любым желающим. Записаться можно на прививку можно на сайтах больниц, по единому номеру 122 и на портале госуслуг, где запись ведется в тестовом режиме»,— сообщил господин Куйвашев.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, к губернатору обратилась работница свердловского детского сада, в котором, по ее словам, сотрудников «принудительно-настоятельно» просят поставить прививки от COVID-19. Тогда Евгений Куйвашев пообещал, что в регионе не будут злоупотреблять правом отстранения от работы отказавшихся от прививок бюджетников, а также заявил о недопустимости принудительной вакцинации населения от коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. Свердловские власти планируют, что к марту в регион поступит 500 тыс. доз вакцины.

По данным на 22 января, с начала пандемии в области было выявлено 67 136 случаев инфицирования, более 59 тыс. пациентов выздоровели, 1 890 человек скончались.