Нижегородским кинотеатрам, театрам и кафе разрешили увеличить число посетителей

В Нижегородской области увеличили максимально разрешенное число посетителей театров, кинотеатров, заведений общепита, оперных залов и дельфинариев с 30% до 40%. Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности в регионе.

Также увеличивается максимальное число посетителей групп дополнительного образования, учреждений спортподготовки, культуры и других секций и кружков. Теперь в одном помещении могут находиться 15 человек (ранее – 10).

«Эпидемиологическая обстановка не позволяет пока вернуться к привычному образу жизни. При этом фиксируется определенная стабилизация ситуации. Вместе с санитарными врачами работаем над решениями, которые позволяют смягчить ограничения»,— цитирует губернатора Глеба Никитина пресс-служба правительства региона.

Ранее в регионе разрешили возобновить работу саун и бань в фитнес-центрах.

Анастасия Еремина