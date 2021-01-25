Бани и сауны в нижегородских фитнес-центрах могут возобновить работу

В Нижегородской области разрешается возобновить работу бань и саун, которые располагаются в фитнес-центрах. Хаммамы остаются закрытыми. Такие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внес глава региона Глеб Никитин.

Решение было принято после консультаций со специалистами Роспотребнадзора. Бани и сауны должны работать при условии соблюдения температурного режима не менее 90°C. В помещении на каждого посетителя должно приходиться не менее 4 кв. м площади.

Как ранее сообщалось, остальные бани и сауны смогли начать работу с 5 августа при условии обслуживания не более трех гостей.

Анастасия Еремина