Мэрия Екатеринбурга рассказала, какие улицы очистят от снега в ближайшие сутки

В ночь на 26 января ГИБДД перекроет автомобильное движение по четырем улицам Екатеринбурга для уборки снега, сообщила пресс-служба администрации города. Припаркованные на обочинах автомобили, которые помешают коммунальным службам, будут эвакуированы. В частности, в ночь на 26 января перекроют движение по улицам Декабристов, Куйбышева, Парниковой и Тепличной. Как сообщила пресс-служба мэрии, предварительно ГИБДД установит дорожные знаки «Стоянка запрещена» с указанием времени их действия.

Кроме того, днем 26 января коммунальные службы вывезут снег с улиц Тверитина, Луганской, Маяковского, Восстания (от улицы Бакинских Комиссаров до Ломоносова), в переулке Трамвайном и по нечетной стороне дублера улицы Сахарова (от улицы Вильгельма де Геннина до Мехренцева).

Напомним, в январе в Екатеринбурге выпало две месячные нормы осадков, из-за чего коммунальные службы стали не справляться с уборкой и вывозом снега из города. В связи с этим прокуратура города внесла представление временно исполняющему обязанности главы Екатеринбурга Алексею Орлову. Ведомство организовало проверку исполнения администрацией обязанности по содержанию автомобильных дорог города. В свою очередь господин Орлов поручил вице-мэру Алексею Бубнову ежедневно проводить селекторные совещания с главами районов и руководителями ДЭУ с постановкой задач по уборке снега.

Михаил Мананников