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Активист Григорий Тифанюк арестован на 10 суток после акции протеста

Нижегородский районный суд назначил 10 суток административного ареста активисту Григорию Тифанюку за повторное нарушение организации митинга (ч.8. ст. 20.2 КоАП РФ). Его задержали в субботу на акции в поддержку Алексея Навального на Большой Покровской и продержали в полиции до понедельника.

«Свой арест воспринимаю как покушение на свою жизнь и здоровье. Судья и полицейские знают о моем хроническом заболевании (саркоидоз) и знают, что при таких условиях содержания мое здоровье может резко ухудшиться», – прокомментировал Григорий Тифанюк решение суда в соцсетях.

По итогам протестной акции в субботу полиция задержала 91 нижегородца, подсчитали в ОВД-Инфо. Среди задержанных оказалась журналистка Наталья Резонтова, которую суд оштрафовал на 20 тыс. руб. по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за организацию без уведомления властей массового мероприятия. Административным нарушением полиция сочла перепост на ее странице в соцсети информации штаба Навального о предстоящей акции. Координатора нижегородского штаба Навального Романа Трегубова оштрафовали на 25 тыс. руб. по этой же статье. Задержанный субботним утром, во время акции протеста, собравшей несколько тысяч нижегородцев, он находился в полиции.

Роман Рыскаль


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