В Новосибирске ввели режим «черного неба»

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) при которых в воздухе могут накапливаться вредные вещества ввели в Новосибирске, сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В период до 16:00 26 января в Новосибирске ожидаются НМУ для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности»,— говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске 25 января температура понизится до -34-36°C, местами до -41°C. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м в секунду. Среди погодных явлений отмечается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь.

Ранее режим «черного неба» объявили в трех городах Кузбасса. Предприятиям рекомендовали сократить выбросы в атмосферный воздух.

Даниил Тарабукин