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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Режим «черного неба» ввели в городах Кемеровской области

В Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске ввели режим «черного неба». В городах ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.

«Предприятиям рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности до 18:00 25 января»,— говорится в сообщении.



НМУ способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе. В конце 2020 года режим уже вводили в Новокузнецке и Прокопьевске до 29 декабря.

Екатерина Лукашевич


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