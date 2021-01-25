Строительство первых объектов «ИТМО Хайпарк» может начаться в первом квартале 2021 года

Строительство первых объектов в рамках проекта «ИТМО Хайпарк» на территории города-спутника Южный может начаться в первом квартале текущего года. Утверждение градостроительной документации практически завершено. Об этом заявил генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров.

«При сохранении стабильного финансирования со стороны федерального и городского бюджетов, сможем приступить к возведению первых объектов уже в первом квартале этого года»,— пояснил он.

Напомним, что за прошлый год первый резидент города-спутника Южный — научно-образовательный и инновационный центр «ИТМО Хайпарк» получил большую часть необходимых согласований, а сам «Южный» — новые инженерные мощности и транспортные связи, закрепленные в Генплане. В конце 2020 года прошли общественные слушания проекта планировки территории кампуса, а СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» выдало положительное заключение в отношении цифровой информационной модели внутриквартальных сетей «ИТМО Хайпарк».

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-СПб” «"Хайпарк" синхронизировали с "Южным"».