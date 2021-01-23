ФБК анонсировал акции протеста в следующие выходные

Глава региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил о планах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом) повторить митинги в поддержку политика в следующие выходные. Сегодня, 23 января, в ряде городов России проходят акции протеста с требованием освободить господина Навального из-под ареста.

«Несмотря на то, что все наши координаторы под арестом, мы покажем, как мы умеем самоорганизовываться, как мы умеем перегруппировываться. Вытащим каких-то людей из запаса,— заявил господин Волков во время видеотрансляции на YouTube.— Мы в следующие выходные проведем новые протестные акции по всей стране».

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным «ОВД-Инфо», на сегодняшних акциях протеста задержаны почти 2 тыс. человек, больше всего в Москве — свыше 650.

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.