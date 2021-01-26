Миннесотский максимум

В одно из главных событий на старте нынешнего сезона НХЛ превратилась игра российского новичка лиги Кирилла Капризова. Форвард, сразу добывший статус лидера «Миннесота Уайлд», набрал уже шесть очков и отметился несколькими действиями, попавшими в список хайлайтов регулярного чемпионата.

В матче очередного дня регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс» все решилось «на флажке». «Сан-Хосе» вырвал в нем победу, забив решающий гол при счете 3:3 меньше чем за две минуты до сирены, а потом успех закрепил. Но главным видеофрагментом этой встречи стал эпизод в самом ее начале. Речь идет об эпизоде с голом, которым «Миннесота» открыла счет.

После вбрасывания в средней зоне Кирилл Капризов, казалось, был намертво заблокирован у борта двумя хоккеистами «Сан-Хосе». Однако произошло нечто удивительное.

Резко рванув с места, Капризов проскочил вроде бы все перекрывавших соперников, очутился в чужой зоне, а там выложил удобный — под расстрел вратаря — пас Заку Паризе.

Это было шестое очко, набранное Кириллом Капризовым в шести состоявшихся матчах регулярного чемпионата — первого в НХЛ для 23-летнего форварда, который до этого сезона выступал в КХЛ за ЦСКА. Учитывая его опыт (а Капризов уже несколько лет играет в хоккей на профессиональном уровне, много выступал за сборную России, был героем Олимпиады в Пхёнчхане, забившим «золотой» гол в финале), в Северной Америке, конечно, ждали от него неплохого дебюта. Но он превзошел все ожидания.

Кирилл Капризов начал с того, что принес «Миннесоте» своим голом выигрыш в овертайме у «Лос-Анджелес Кингс». После этого он чужие ворота пока не поражал, но эффективность его игры все равно чрезвычайно высока. Полдюжины баллов — это лучший результат в бомбардирской гонке новичков наряду с результатом Тая Смита из «Нью-Джерси Девилс». Но есть еще более важный нюанс: в отличие от всех остальных новобранцев, среди которых немало высоко котировавшихся у экспертов, Капризову с ходу удалось получить статус бесспорного лидера своего клуба. Он — первый в «Миннесоте» по результативности и первый среди нападающих по игровому времени: почти 19 минут в среднем за матч — солидная цифра.

В клубе Капризова довольно средний, без знаменитостей в расцвете сил подбор хоккеистов в линии атаки, но в любом случае показатели производят впечатление.

Особенно в сочетании с тем фактом, что именно ему по итогам открывавшей чемпионат недели достался титул первой ее звезды, а также успехами «Миннесоты». Слабенькая в предыдущем сезоне, она сейчас идет второй в своем Западном дивизионе, опережая, допустим, «Колорадо Эвеланш», в котором букмекеры видели фаворита чемпионата. И осечка во встрече с «Сан-Хосе» не слишком испортила баланс побед и поражений: последних вдвое меньше.

И еще нюанс. Кирилл Капризов на виду в связи не только с эффективностью, но и эффектностью. Рывок с голевым пасом на Паризе — далеко не единственный попавший в энхаэловские хайлайты трюк, исполненный Капризовым. В матче с тем же «Сан-Хосе» в пятницу, к примеру, он шокировал зрителей не менее сложным: обвел защитника, а через секунду бросил по воротам, убрав шайбу за спину и прокинув ее между собственными ногами. Голкипер Деван Дубник тогда устоял, но после матча признался: «Я не верил, что он сделает это».

Алексей Доспехов