Александр Овечкин отдохнет с антителами

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а также три других российских хоккеиста этого клуба Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, ранее уличенные в нарушении COVID-протокола Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в наказание пропустят не менее четырех ближайших матчей. При этом стало известно, что у Самсонова, основного голкипера «Вашингтона», подтвержден положительный тест на коронавирус, а у Овечкина и Орлова обнаружены антитела.

О том, что нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов пропустят не менее четырех ближайших матчей своей команды, объявлено на официальном сайте НХЛ. Тем самым фактически подтвержден прогноз, который несколькими часами ранее дал по поводу сложившейся ситуации главный тренер клуба Питер Лавиолетт.

«Эти четыре игрока очень важны для нас. Но мы допустили ошибку и теперь обязаны думать, как исправить ее, проделав хорошую работу»,— отметил тренер.





Напомним, что вчера за общение в гостиничном номере без масок, запрещенное в нынешнем сезоне медицинским регламентом НХЛ, четыре российских хоккеиста «Вашингтона» были на неопределенное время отстранены от матчей и тренировок своего клуба, оштрафованного на $100 тыс. Александр Овечкин в связи со случившимся принес свои извинения. Вскоре после этого на сайте TSN было высказано предположение о том, что нарушители тем не менее смогут принять участие уже в следующем матче. Однако в итоге оно не подтвердилась.

Более того, хотя по правилам лига не объявляет информацию о результатах тестирования конкретных игроков, издание The Washington Post сообщило, что у основного вратаря «Вашингтона» Ильи Самсонова подтвержден положительный тест на COVID-19.

Одновременно стало известно, что у Александра Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела к коронавирусу. Об этом сообщила в своем Instagram жена капитана «Вашингтона» Анастасия Шубская. Один из ведущих хоккеистов «Вашингтона» Ти Джей Оши, в свою очередь, поддержал своих товарищей по команде. «Ребята расстроены из-за того, что им придется пропускать матчи. Они жалеют, что пока не смогут играть. Ну а всем остальным нужно подумать над тем, как прибавить. Таков наш подход к этой ситуации»,— заявил нападающий.

Занимая третье место в Восточном дивизионе, «Вашингтон» сегодня начинает серию из шести домашних матчей. 22 и 24 января ему предстоит сыграть с «Баффало», 26 и 28 января — с «Нью-Йорк Айдлендерс» (эти встречи «российская четверка» теперь уже пропустит наверняка), а 30 января и 1 февраля — с «Бостоном».

Тем временем в списки игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках в связи с протоколами, связанными COVID-19, внесено еще несколько хоккеистов НХЛ. Среди них два игрока «Детройта», по одному — из «Нью-Джерси», «Филадельфии» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Евгений Федяков