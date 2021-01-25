Aston Martin DBX будет стоить от 18,2 млн рублей

Компания Aston Martin начала продажу первого в своей истории кроссовера DBX на российском рынке.

Базовая стоимость автомобиля составит от 18,2 млн руб., а те экземпляры модели, которые доступны у московского дилера, стоят около 19 млн руб. Срок поставки Aston Martin DBX под заказ составляет 3-4 месяца.

Автомобиль построен на новой алюминиевой платформе и оснащается бензиновым 550-сильным 4-литровым турбированным V8 в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач с кнопочным управлением и полным приводом с опцией управления вектором тяги.

В базовую комплектацию входят активная система подавления кренов кузова, улучшающая кинематику колес на бездорожье, пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами и функция выбора режимов работы силовой установки и электроники в зависимости от типа покрытия.

Напомним, премьера Aston Martin DBX состоялась осенью 2019 года. Серийное производство модели началось летом 2020 года.