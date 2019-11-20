Aston Martin презентовал кроссовер DBX

Aston Martin DBX. Фото: Aston Martin

Aston Martin DBX. Фото: Aston Martin

Aston Martin DBX. Фото: Aston Martin

Автомобиль построен на новой алюминиевой платформе и оснащается бензиновым 550-сильным 4-литровым турбированным V8 в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач с кнопочным управлением и полным приводом с опцией управления вектором тяги.

В базовую комплектацию входят активная система подавления кренов кузова, улучшающая кинематику колес на бездорожье, пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами и функция выбора режимов работы силовой установки и электроники в зависимости от типа покрытия.

Дизайн DBX выполнен в стилистике современных моделей Aston Martin, но кроссовер получил свои особые элементы — дневные ходовые огни с воздухозаборниками внутри и двойной спойлер сзади. Особенностью интерьера новинки стала центральная консоль со встроенным отсеком для хранения вещей. Весь салон отделан кожей, предусмотрены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном, 800-ваттная акустика, 3-зонный климат-контроль, панорамная крыша и подогрев всех кресел.

Поставки Aston Martin DBX клиентам начнутся во втором квартале 2020 года. Первые 500 экземпляров кроссовера выпустят в спецверсии 1913 Package с особыми шильдиками и книгой об истории разработки модели.