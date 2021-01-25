Смертность в Новосибирской области за год увеличилась на 19%

По итогам 2020 года количество смертей увеличилось в Новосибирской области на 19% — до 42 692 человек. В декабре, как следует из данных органов ЗАГС, в регионе умерли 4 440 человек, в декабре 2019 года — 2 956 человек. По месяцам наибольшее число смертей было зарегистрировано в ноябре — 5 150 человек, годом ранее в ноябре умерли 2 703 человек — рост почти в два раза.

В то же время в области зарегистрировано снижение рождаемости. По данным за 2020 год в регионе родилось 29103 детей, годом ранее — 30 421.

В конце декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что абсолютное большинство прироста в числе умерших обусловлено COVID-19 и связанными с ним заболеваниями. Она отметила, что на коронавирус приходится более 81% избыточной смертности.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Сибири за весь период пандемии умерли 8 293 человека.

Анна Егорова