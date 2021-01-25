КПРФ заняла оборонительную позицию

Внешние силы хотят сместить президента Владимира Путина по сценарию «цветных революций», а оппозиционер Алексей Навальный им в этом помогает, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на прошедшем 23 января пленуме ЦК партии. Правда, другой видный коммунист, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, считает, что у господина Навального все же можно поучиться «задавать повестку». По мнению политолога, вся системная оппозиция будет сейчас подтверждать для Кремля свое участие в «оборонительном консенсусе», так как кампания по выборам в Госдуму предстоит сложная.

XIII пленум ЦК КПРФ состоялся в субботу, когда по всей стране проходили несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального (он был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января сразу после возвращения из Германии и на следующий день отправлен в СИЗО «Матросская Тишина»), и был посвящен информационно-пропагандистской работе партии.

Выступивший с докладом Геннадий Зюганов сконцентрировался на иностранном вмешательстве во внутренние дела России и в первую очередь в предстоящие в этом году выборы в Госдуму, а также на деятельности господина Навального. Вслед за спикером Госдумы единороссом Вячеславом Володиным, который на прошлой неделе открыл весеннюю сессию нижней палаты парламента словами о том, что США «попытаются вмешаться в парламентские выборы и этому нужно противостоять», господин Зюганов заявил, что новый президент США и его команда уже назначили Россию врагом номер один. «Хозяева мировых транснациональных корпораций явно приняли решение о смещении Путина по сценарию "цветных революций", разрушении нашей государственности. Навальный неспроста рукоплещет новому президенту США»,— сказал лидер КПРФ.

Он также прокомментировал митинги 23 января в поддержку Алексея Навального. В частности, господин Зюганов раскритиковал «втягивание в разборки юнцов (участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста.— “Ъ”)» и выразил уверенность, что «ни один коммунист не поддержит эти провокации».

Однако его однопартийцы не были столь категоричны. Например, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный в преддверии пленума опубликовал в Facebook пост, в котором написал, что выступает против преследования по политическим мотивам кого бы то ни было и «отдает дань личной смелости» Алексея Навального.

На самом пленуме выступил бывший глава Иркутской области Сергей Левченко, который ушел в отставку с этой должности в конце 2019 года — по его словам, из-за давления Кремля. «Надо признать, что у Навального получается задавать повестку дня», учитывая «спектакли с разворотом самолета», заявил он: «Нам нужно задавать свою повестку, а не говорить, какой он плохой». Экс-губернатор также пояснил соратникам, в чем разница между ними и господином Навальным:

«Мы боремся против капиталистической системы, а он борется с отдельными представителями этой системы — коррупционерами, и это выглядит более ярко».





Господин Левченко также рассказал, что его сын сидит в том же СИЗО, что и Алексей Навальный (Андрей Левченко был задержан в сентябре 2020 года по делу о мошенничестве после заявлений отца о намерении участвовать в думских выборах), но, в отличие от господина Левченко-младшего, господину Навальному разрешают звонки, что, по мнению коммуниста, еще раз подтверждает, что тут «все не чисто».

Касаясь непосредственно стратегии информационно-пропагандистской работы КПРФ в преддверии выборов, Геннадий Зюганов сказал, что для успешной конкуренции партийный телеканал «Красная линия» надо перевести на прямое вещание, а также «необходимо внедряться в WhatsApp и Telegram». Депутат Госдумы Николай Коломейцев считает, что нужно увеличивать тираж партийной газеты «Правда». А Сергей Левченко призвал заниматься всеми направлениями агитационной работы, используя адресный подход. Он также посоветовал коллегам обещать избирателям в случае победы коммунистов возвращение прежнего пенсионного возраста.

Съезд КПРФ, по словам лидера партии, пройдет в этом году в два этапа: в апреле будет избран новый состав ЦК, а в июле делегаты утвердят предвыборную программу и список кандидатов в депутаты Госдумы.

Тема вмешательства США в российскую политику в риторике Зюганова прослеживается в течение всей его политической деятельности, пояснил “Ъ” заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. А Навального, по его словам, в КПРФ не считают ни оппонентом, ни вообще политиком: «Кто-то из власти лепит из него ложную альтернативу».

Выборы в Госдуму будут проходить в режиме жесткого администрирования из Кремля, и даже системные партии будут сталкиваться с давлением на своих кандидатов, считает политолог Александр Пожалов. Поэтому, по его мнению, сейчас вся системная оппозиция будет подтверждать для Кремля свое участие в «оборонительном консенсусе» и отмежевываться от малейших подозрений в симпатиях к Алексею Навальному. Кроме того, КПРФ, единственную среди крупных российских партий, можно считать действительно идеологической партией, и господин Навальный — это более выраженный идеологический оппонент для коммунистов, чем действующая власть, отмечает эксперт. На выборах в Госдуму «Умное голосование» господина Навального для КПРФ тоже не союзник по идеологическим причинам, для этой системы окажутся ближе кандидаты с либеральными взглядами, если таковые уцелеют в бюллетенях, добавляет Александр Пожалов.

Мария Макутина