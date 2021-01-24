В Петербурге за медпомощью после акции протеста обратились 24 человека

После несогласованной властями акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге медицинская помощь понадобилась 24 участникам. Девяти из них медпомощь оказали на месте. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.
Остальные пострадавшие были доставлены в стационары для обследования, а затем отпущены домой.
В больнице осталась одна пациентка. По данным Смольного, она будет выписана в ближайшее время.
Поясним, что речь идет о женщине, которая пострадала от удара сотрудника правоохранительных органов у Московского вокзала. От лица полиции ей принесли извенения.