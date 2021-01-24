Прокуратура Петербурга проводит проверки по фактам нарушений на акции протеста

Прокуратура Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несогласованной акции сторонников Алексея Навального.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, проверки организованы по фактам нарушений, допущенных, в том числе, со стороны сотрудников правоохранительных органов и «по факту применения физической силы в отношении женщины».

По данным РИА «Новости», состояние женщины тяжелое. Она находится в реанимационном отделении в НИИ им. Джанелидзе. Женщина пострадала во время акции протеста возле Московского вокзала, предположительно, от удара сотрудника правоохранительных органов. ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области проводят по факту инцидента проверку.

«ОВД-Инфо» сообщает о задержании в Петерубрге в субботу, 23 января, 526 человек.