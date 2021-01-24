Россия приступила к разработке нового истребителя-перехватчика

Предприятия «Ростеха» создают новое поколение истребителей-перехватчиков под условным названием МиГ-41. Ранее Российская самолетостроительная корпорация сообщала, что новые МиГ-41 смогут работать в космосе.

«Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ»,— говорится в сообщении «Ростеха».

МиГ-41 может прийти на смену истребителю-перехватчику дальнего радиуса действия МиГ-31 (на вооружении с 1981 года). Гендиректор Российской самолетостроительной корпорации Илья Тарасенко в 2017 году сообщил «Звезде», что МиГ-41 — это «совершенно новый технологический самолет». По его словам, он сможет выполнять задачи в космосе.

Подробнее о МиГ-41 — в публикации “Ъ FM” «Российский истребитель устремится в космос».