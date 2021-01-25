Все сыграли против рубля Алексей Шаповалов о конкуренции граждан и корпораций за валюту в конце года

Опубликованная ЦБ 22 января статистика корпоративного внешнего долга РФ в 2020 году, дополнив данные платежного баланса, позволяет не только определить масштабы и источники давления на рубль (особенно в конце года), но и отчасти понять, как использовалась правительственная денежная антикризисная помощь нефинансовому сектору.

Хотя номинальная величина внешнего долга компаний в долларах на конец 2020 года осталась неизменной ($390 млрд), с поправкой на ослабление американской валюты (в ней номинировано порядка 55% внешнего долга корпораций РФ) к концу четвертого квартала он сократился на $11 млрд, оценили в ING. В 2019 году внешний корпоративный долг оставался неизменным и был рефинансирован на 100%, а в 2020 году уровень рефинансирования, исходя из планов погашений, составил 89%, что заметно ниже, чем в 2014–2018 годах, и свидетельствует о росте аппетита российских компаний к риску, полагают аналитики банка.

Учитывая, что профицит текущего счета платежного баланса в 2020 году составил $35 млрд, такой уровень погашений вряд ли оказал заметное давление на курс рубля. Но если в 2019 году весь отток частного капитала из РФ был обеспечен накоплением иностранных активов, то в 2020 году погашением внешнего долга объясняется лишь 23%, а оставшаяся доля — ростом отрицательного сальдо других недолговых внешних обязательств компаний на $37 млрд. В ING отмечают, что оно стало самым заметным с кризиса 2008 года. Вероятнее всего, на фоне снижения корпоративных прибылей (в январе—октябре 2020 года чистый финрезультат снизился фактически на 40%) основным ресурсом для покупки валюты на такое заметное снижение иностранных обязательств компаний (и источником давления на курс рубля) отчасти стала антикризисная помощь правительства.

Против рубля играли и граждане. По данным мониторинга финансовых рисков ЦБ, население в ноябре—декабре 2020 года активно покупало иностранную валюту. Нетто-покупки составили около $4,7 млрд. Впрочем, граждане, вероятнее всего, делали это на сбережения, которые в 2020 году на фоне резкого снижения доверия к банковской системе демонстрировали рекордный рост (см. “Ъ” от 2 ноября). Последние данные ЦБ свидетельствуют о росте недоверия граждан национальной экономике.

В 2021 году риски для рубля со стороны капитального счета могут усилиться, учитывая пересмотр соглашений о двойном налогообложении РФ со странами, на которые приходится порядка 50% прямых иностранных инвестиций в Россию, отмечают в ING.