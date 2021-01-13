Пандемия обновила планшеты

Рынок электронных планшетов в России по итогам 2020 года впервые за шесть лет показал рост продаж в штуках, увеличившись на 19%, до 2,5 млн устройств, подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо». Наиболее востребованными стали планшеты среднего и высокого ценовых сегментов с большим экраном, которые россияне приобретали для работы, учебы и развлечений на удаленке. В 2021 году спрос на устройства сохранится в основном за счет нужд корпоративного сектора, считают эксперты.

По итогам 2020 года рынок планшетных компьютеров в России достиг 2,5 млн штук и 41,4 млрд руб., подсчитали в группе «М.Видео-Эльдорадо». Продажи увеличились на 19% в штуках и на 45% в деньгах по сравнению с 2019 годом, при этом в количественном выражении они начали расти впервые с 2014 года. Схожую тенденцию видят и в «Ситилинке», где продажи устройств выросли на 50% в деньгах и на 25% в штуках год к году.

Аналитики МТС приводят более скромные показатели: рост в натуральном выражении — 8%, а в денежном — 35%. По данным «Яндекс.Маркета», в 2020 году россияне сделали на 19% заказов планшетов больше, чем годом ранее, а рост в деньгах составил 30%. В Ozon за прошлый год спрос на планшеты вырос практически вдвое в штуках, рассказали в компании.

Лучшую динамику в продажах показали устройства из среднего сегмента стоимостью 15–20 тыс. руб. и наиболее дорогие модели с ценой больше 60 тыс. руб., рассказали опрошенные “Ъ” дистрибуторы. Средний чек устройства увеличился на 20% и составил 16,5 тыс. руб. Лидерство в числе проданных планшетов удерживают Huawei, Samsung и Apple.

Больше всего продаж в штуках в прошлом году (55%) пришлось на планшеты среднего и высокого ценовых сегментов с объемом встроенной памяти от 32 Гб, следует из данных «М.Видео-Эльдорадо». «Рост потребления контента сказался на популярности устройств с экраном более 10 дюймов, которые еще пять лет назад занимали только 20% продаж в штуках, а теперь заняли половину рынка»,— заметили в компании. На этом фоне продажи планшетов стоимостью менее 7 тыс. руб. с небольшой диагональю экрана и без слота для сим-карты снизились на 38% относительно 2019 года.

Рекордным по итогам 2020 года оказался и спрос на смартфоны. Их продажи увеличились на 2,3% в натуральном выражении и на 14,3% в деньгах, до 31 млн устройств и 572 млрд руб. соответственно (см. “Ъ” от 29 декабря 2020 года). В этом сегменте потребители также отдали предпочтение дорогим моделям: количество купленных устройств дороже 50 тыс. руб. в 2020 году выросло на 39,2% по сравнению с прошлым годом, а спрос на смартфоны дешевле 5 тыс. руб. упал на 15%.

Самоизоляция в период пандемии в целом стимулировала использование мобильных устройств как рабочего инструмента, а также альтернативу досугу в реальном мире, считает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Рост продаж планшетов прежде всего связан с переходом на удаленку, согласен представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung и др.) Антон Гуськов. Тенденцию подтверждают и данные опроса Deloitte, 7% респондентов которого заявили, что недавно приобрели планшеты, рассказали в компании.

В 2021 году спрос на планшеты сохранится, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его оценке, к концу года их продажи могут составить 2,7 млн штук. Рост рынка уже не будет таким взрывным, как в 2020 году, считает старший менеджер группы «Ноутбуки, планшеты и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Николай Савин. По его мнению, спрос будут поддерживать в основном закупки для нужд корпоративного сектора.

Никита Королев