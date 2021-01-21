Вирус меняет ДНК потребления

Международная исследовательская компания Euromonitor International опубликовала исследование, посвященное тому, как пандемия COVID-19 повлияла на глобальные потребительские тренды. Исследователи уверены, что даже со снятием ограничений потребители продолжат активно пользоваться цифровыми каналами продаж и будут стараться проводить меньше времени в местах скопления людей. Кроме того, потребители будут обращать внимание на то, как компании заботятся о безопасности не только своих клиентов, но и сотрудников, а также окружающей среды.

«Коронавирус повлиял на всех нас, и мы начали приспосабливаться к этому,— говорят исследователи Euromonitor International в опубликованном накануне исследовании Top 10 Global Consumer Trends 2021.— Привычки, которые ранее лишь обозначились, теперь укрепились, а то, как мы потребляем и тратим деньги, уже никогда не будет таким, как прежде. В 2021 году мы меняем наше поведение… Сопротивляемость и приспособляемость являются главными движущими силами потребительских трендов в 2021 году. Пандемия создала, повлияла или ускорила каждый из этих трендов, навсегда изменив потребительское повеление».

Первым трендом исследователи считают более тесную ориентацию потребителей на те компании, которые уделяют внимание безопасности и заботе о сотрудниках, клиентах, а также экологии и социальной ответственности. К такому мнению пришли 70% опрошенных профессионалов потребительского рынка — компаний и экспертов.

В качестве примера Euromonitor International приводит инициативу французских сетей Auchan и Leroy Merlin, которые при поддержке более широкой деловой среды и многих добровольцев создали в Румынии два медицинских центра для пациентов с COVID-19. Вообще в Восточной Европе, по словам аналитика рынка продуктов питания Александраса Бацевичюса, розничные торговцы активно следовали этой тенденции в течение 2020 года, демонстрируя свою ответственную сторону в странах, таких как Литва, Польша и Словакия.

Следующим трендом называется расширение ассортимента источников потребления продуктов питания, в частности ингредиентов для домашнего приготовления блюд, в том числе через интернет.

«Пандемия дала мощный толчок развитию сектора продуктовых наборов в Восточной Европе. Россия и Украина являются основными рынками, а лидерами рынка являются такие компании, как Chefmarket, Yandex.Chef и Elementaree»,— говорит аналитик Euromonitor International Роланд Шаки, ссылаясь на свое исследование комплектов питания в России, стоимость которых в 2020 году выросла на 46%.

Анализируя рынок продуктов питания в России, аналитик Екатерина Третьякова соглашается, что трендом стало приготовление домашней еды, когда человек, увидев фотографию вкусного блюда и получив список его ингредиентов, может легко ее приготовить.

В индустрии общественного питания эксперты отмечают тренд на активное использование более безопасных с эпидемиологической точки зрения открытых площадок.

«Встречи на свежем воздухе считаются более безопасным способом общения, что было замечено летом 2020 года, когда потребители собирались в ресторанах на открытом воздухе. Несколько городов Восточной Европы сократили регулирование в отношении общественного обслуживания на открытом воздухе и даже разрешили ресторанам и барам бесплатно пользоваться тротуарами и площадями на дорогах для обслуживания клиентов»,— полагает Мария Милашевич, консультант Euromonitor по услугам и платежам.

Нежелание или невозможность проводить время в закрытых помещениях с большим количеством людей становится причиной еще одного тренда — изменения потребительского поведения в том, что касается фитнеса и физкультуры.

«Возможно, нигде в Восточной Европе это лучше не проиллюстрировано, чем попытка продавца оборудования Decathlon конкурировать со спортивными клубами в Румынии, поскольку многие потребители начали тренироваться дома.

Decathlon предлагает бесплатные онлайн-уроки фитнеса через свою страницу на Facebook, по сути, переняв часть бизнеса спортзалов, которые были закрыты из-за пандемии и могут посчитать эти изменения в поведении препятствием для возврата к полному доходу»,— отмечает аналитик рынка спортивных товаров Андра Фолеа.

Говоря о сегменте потребительской электроники, исследователи отмечают, что «ведущие бренды бытовой техники в Центральной Европе уступают позиции более дешевым альтернативам, в основном китайским компаниям, таким как Haier Group. А сам рынок становится все более фрагментированным, особенно в России. В то же время растет тенденция покупки крупных товаров в кредит, часто финансируемых розничными торговцами под 0%».

Поскольку COVID-19 продолжит оказывать влияние на мировую экономику и на протяжении большей части 2021 года, ожидается, что эти тенденции будут влиять на бытовую технику и электронику.

«Потребители ищут высокое качество, но не хотят тратить большие деньги. Например, более низкие цены на iPhone и другие устройства Apple способствуют росту доли рынка, а Xiaomi забирает у Huawei значительную долю рынка в основном из-за того, что потребители ищут соотношение цены и качества»,— уверена Кароль Лея, аналитик по товарам для дома и технике.

Евгений Хвостик