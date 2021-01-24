Скончался председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров

В Челябинске скончался акционер и член совета директоров группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Александр Федоров, сообщает “Ъ-Южный Урал” со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Известный промышленник скончался на 69 году жизни.

Александр Федоров с прошел путь от слесаря до генерального директора ОАО «ЧТПЗ». Много лет возглавлял совет директоров предприятия.

«Во многом благодаря его высоким профессиональным и человеческим качествам, выдающимся организаторским способностям Челябинский трубопрокатный завод стал одним из флагманов отечественной промышленности, первым в стране внедрил новейшие технологии, соответствующие высоким стандартам “Белой металлургии”», — сообщает пресс-служба челябинского правительства.

Группа ЧТПЗ является промышленной группой металлургического комплекса России, является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции. Группа объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (Свердловская область), металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом «Уралтрубосталь», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «МЕТА», нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

Господин Федоров был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, первым вице-президентом Челябинского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», действительный член (академик) Международной Академии авторов научных открытий и изобретений. Владел пакетом акций ПАО «ЧТПЗ» совместно со своим сыном Павлом Федоровым, указано на сайте ЧТПЗ.

Отметим, что в прошлом году Александр Федоров был включен в список Forbes. Он занял 50-е место с годовым семейным доходом 287,8 млрд руб.