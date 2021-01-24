Умер один из руководителей группы ЧТПЗ Александр Федоров Промышленник 24 года был депутатом законодательного собрания Челябинской области

Скончался акционер и член совета директоров группы ЧТПЗ Александр Федоров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Губернатор и правительство Челябинской области с прискорбием извещают, что на 69 году жизни скончался известный промышленник и общественный деятель, многолетний руководитель Челябинского трубопрокатного завода, почетный гражданин Челябинска и Челябинской области Александр Анатольевич Федоров, и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного»,– говорится в сообщении. Александр Федоров прошел путь от слесаря до генерального директора ОАО «ЧТПЗ». Много лет возглавлял совет директоров предприятия. «Во многом благодаря его высоким профессиональным и человеческим качествам, выдающимся организаторским способностям Челябинский трубопрокатный завод стал одним из флагманов отечественной промышленности, первым в стране внедрил новейшие технологии, соответствующие высоким стандартам “Белой металлургии”», - сообщает правительство.

Долгие годы Александр Федоров занимал пост первого вице-президента Челябинского отделения Союза промышленников и предпринимателей. Был депутатом законодательного собрания Челябинской области в течение пяти созывов – с 1996-го по 2020 годы.

«Уход Александра Анатольевича Федорова – огромная потеря для Челябинской области, для экономики и промышленности всей страны. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в сердцах его соратников, коллег и друзей, всех, кто его знал и ценил»,– говорится в официальном сообщении правительства.