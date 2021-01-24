США отправили авианосную группу в Южно-Китайское море

США направили авианосную ударную группу во главе с эсминцем «Теодор Рузвельт» в Южно-Китайское море, сообщает газета The Japan Times. Это произошло на фоне полета 13 китайских самолетов в районе Тайваня.

Индо-Тихоокеанское командование США сообщило в своем заявлении, что авианосная ударная группа «проводит плановое развертывание в составе 7-го флота США для обеспечения свободы морей». Ударная группа проводила «операции по обеспечению безопасности на море, которые включают в себя полеты с использованием самолетов и вертолетов, морские ударные учения и скоординированную тактическую подготовку надводных и воздушных подразделений», сказано в заявлении.

Отметим, что официальный представитель Госдепа США Нед Прайс раскритиковал КНР за давление на Тайвань. «Мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и вместо этого вступить в конструктивный диалог с демократически избранными представителями Тайваня»,— заявил он.

КНР и Тайвань имеют взаимные территориальные претензии друг к другу. Большинство стран, включая США, не признают Тайвань как государство, но поддерживают де-факто дипломатические отношения. Вашингтон предпринял шаги по улучшению отношений с Тайбэем в 2020 году на фоне конфликтов с Пекином. Одной из причин разногласий стало введение закона о государственной безопасности в Гонконге, который ограничивает возможности автономии при рассмотрении дел о сепаратизме. 10 января 2021 года тогдашний госсекретарь США Майк Помпео снял ограничения, введенные на работу американских дипломатов и чиновников при контакте с коллегами из Тайваня.