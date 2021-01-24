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США заявили о готовности продолжать военную поддержку Тайваня

США продолжат помогать Тайваню формировать военные ресурсы, достаточные для самообороны, заявил Государственный департамент США. Представитель ведомства Нэд Прайс призвал КНР прекратить давление на Тайвань.

«Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и вступить вместо этого в значимый диалог с демократически избранными представителями Тайваня»,— цитирует господина Прайса сайт Госдепартамента США.

США продолжат углублять взаимоотношения с Тайванем и поддерживать «мирное решение проблем между субъектами по обе стороны (Тайваньского пролива.— “Ъ”)», указано в заявлении ведомства. «Мы продолжим помогать Тайваню сохранять достаточные возможности к самообороне».

КНР и Тайвань имеют взаимные территориальные претензии друг к другу. Большинство стран, включая США, не признают Тайвань как государство, но поддерживают де-факто дипломатические отношения. Вашингтон предпринял шаги по улучшению отношений с Тайбэем в 2020 году на фоне конфликтов с Пекином. Одной из причин разногласий стало введение закона о государственной безопасности в Гонконге, который ограничивает возможности автономии при рассмотрении дел о сепаратизме. 10 января 2021 года тогдашний госсекретарь США Майк Помпео снял ограничения, введенные на работу американских дипломатов и чиновников при контакте с коллегами из Тайваня.

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