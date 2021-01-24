Daily Mail: Британия намерена частично ввести карантин для прибывающих в страну

Правительство Великобритании намерено ввести каратин для людей, прибывающих в страну из государств с высоким уровнем распространения коронавируса, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

В числе государств, которые Великобритания намерена отнести к странам высокого риска, Daily Mail называет Бразилию и Южную Африку, где раньше были обнаружены более заразные штаммы коронавируса.

По сообщению газеты, власти также планируют усилить контроль за туристами, которым предписано самоизолироваться. Сейчас выездные проверки проводятся только в случае, если человек в карантине три раза не ответил на звонок инспекторов, или же его ответ вызвал подозрения. Daily Mail утверждает, что министр внутренних дел Великобритании Прити Патель выступает за усиление контроля.

Коронавирус в Великобритании обнаружен более чем у 3,6 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что «британский» вариант коронавируса может быть не только более заразным, но и более летальным.

О мутации коронавируса читайте в публикации “Ъ” «Великобритании устроили COVID-блокаду».