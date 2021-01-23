В Петербурге задержали 337 участников акции в поддержку Навального

В Санкт-Петербурге 23 января, по предварительным данным, задержали 337 участников несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Изначально сторонники Навального собрались на Сенатской площади, затем, оттесненные ОМОНом, они перекрыли Невский проспект. Митингующие дошли до площади Восстания, вернулись к станции метро «Гостиный двор» и, уже после 20 часов, начали расходиться.

В ходе акции ОМОНом задерживались не только участники митинга, но и журналисты. Среди задержанных оказался и корреспондент “Ъ-СПб” Олег Дилимбетов, который после нескольких часов в отделении полиции в Стрельне был отпущен без протокола. По данным СМИ, к вечеру задержания стали более жесткими. Известно о пострадавшей от действий сотрудника полиции женщине на площади Восстания. Она госпитализирована в НИИ им. Джанелидзе.

Кроме того, дело о насилии против представителя власти завели на мужчину, ударившего двух полицейских в ходе протестной акции.

Подробнее об акциях протеста 23 января — в трансляции “Ъ”.