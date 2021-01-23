В Петербурге задержаны 274 участника акции протеста

В Петербурге в ходе акции протеста задержаны 274 человека, сообщает «ОВД-Инфо». В Москве более 680 задержанных.

В настоящее время задержания митингующих в Петербурге продолжаются. Участников акции предупреждают о возможных задержаниях, игнорирующих предупреждения уводят в автозаки. Возле станции метро остаются 50 человек, большинство митингующих начали расходиться.

По данным «Фонтанка.ру», женщину госпитализировали с площади Восстания после удара ОМОНовцем ногой в живот.

Напомним, что 23 января в Петербурге и других городах страны проходят несогласованные властями акции в поддержку Алексея Навального.

Подробнее о ходе протестов — в трансляции «Ъ».