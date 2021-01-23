В Самаре задержан председатель Либертарианской партии России

В Самаре в субботу, 23 января, во время шествия за освобождение Алексея Навального задержан председатель незарегистрированной Либертарианской партии России Борис Федюкин. Об этом сообщается в аккаунте партии в Твиттере. На господина Федюкина составляют протокол об организации несогласованного мероприятия (20.2 ч.2 КоАП РФ).

«Это арестная статья, до 10 суток»,— отмечается в сообщении.

Такой же протокол составили на сотрудника самарского штаба Алексея Навального — Сергея Подсытника. Об этом написал Telegram-канал штаба.

«Сергей Подсытник проведет ночь в отделе полиции в ожидании суда»,— сказано в одном из сообщений канала.

В пятницу, 22 января, за организацию несогласованного митинга задержали и арестовали на пять суток исполняющую обязанности координатора местного штаба Алексея Навального Марину Евдокимову.

В Самаре завершилась масштабная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая сопровождалась массовыми задержаниями. Как отметил заведующий кафедрой социологии и психологии СГЭУ, основатель Фонда социальных исследований Владимир Звоновский на своей странице в Фейсбуке, это была самая массовая акция в Самаре за последние 20 лет. По оценке господина Звоновского, в массовом шествии участвовали от двух до пяти тысяч человек.

Сабрина Самедова