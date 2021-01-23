В Самаре проходит одна из самых масштабных акций за освобождение Алексея Навального

В Самаре собралось более двух тысяч участников шествия за освобождение Алексея Навального.

«Я на нем был. Мне сложно сказать, сколько было участников. Но я бы оценил – от двух до пяти тысяч человек. Минимум, что я видел, это было около двух тысяч человек»,– говорит заведующий кафедрой социологии и психологии СГЭУ, основатель Фонда социальных исследований Владимир Звоновский.

Акции протеста проходят в более чем 90 городах России. Участники шествия выступают за освобождение оппозиционера и против политических репрессий и нарушения законов России. Акция с самарской администрацией не согласовывалась.

На шествии в Самаре проходят массовые задержания. Ранее сообщалось о задержании юриста Андрея Морозова, журналистов Гора Мелконяна и Сергея Лейбграда, а также сотрудника регионального штаба Алексея Навального Сергея Подсытника и бывшего сотрудник штаба Евгения Трубченко.

Вчера в городе была арестована исполняющая обязанности координатора местного штаба Алексея Навального Марина Евдокимова. Помимо нее был задержан еще один сотрудник штаба, но позже был отпущен. Ему вручили предупреждение. На Марину Евдокимову в Октябрьском районном суде составили административный протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за анонс несанкционированной акции 23 января.

Ани Айвазян