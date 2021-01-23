В Самаре проходит одна из самых масштабных акций за освобождение Алексея Навального

В Самаре собралось более двух тысяч участников шествия за освобождение Алексея Навального.
«Я на нем был. Мне сложно сказать, сколько было участников. Но я бы оценил – от двух до пяти тысяч человек. Минимум, что я видел, это было около двух тысяч человек»,– говорит заведующий кафедрой социологии и психологии СГЭУ, основатель Фонда социальных исследований Владимир Звоновский.
Акции протеста проходят в более чем 90 городах России. Участники шествия выступают за освобождение оппозиционера и против политических репрессий и нарушения законов России. Акция с самарской администрацией не согласовывалась.
На шествии в Самаре проходят массовые задержания. Ранее сообщалось о задержании юриста Андрея Морозова, журналистов Гора Мелконяна и Сергея Лейбграда, а также сотрудника регионального штаба Алексея Навального Сергея Подсытника и бывшего сотрудник штаба Евгения Трубченко.
Вчера в городе была арестована исполняющая обязанности координатора местного штаба Алексея Навального Марина Евдокимова. Помимо нее был задержан еще один сотрудник штаба, но позже был отпущен. Ему вручили предупреждение. На Марину Евдокимову в Октябрьском районном суде составили административный протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за анонс несанкционированной акции 23 января.