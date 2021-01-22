Координатор самарского штаба Навального задержана на пять суток

В Самаре задержана и арестована исполняющая обязанности координатора местного штаба Алексея Навального Марина Евдокимова. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

Помимо Марины Евдокимовой был задержан еще один сотрудник штаба, но позже был отпущен. ему вручили предупреждение. На Марину Евдокимову в Октябрьском районном суде составили административный протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за анонс несанкционированной акции 23 января

Андрей Сазонов