Координатор самарского штаба Навального задержана на пять суток

В Самаре задержана и арестована исполняющая обязанности координатора местного штаба Алексея Навального Марина Евдокимова. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.
Помимо Марины Евдокимовой был задержан еще один сотрудник штаба, но позже был отпущен. ему вручили предупреждение. На Марину Евдокимову в Октябрьском районном суде составили административный протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за анонс несанкционированной акции 23 января