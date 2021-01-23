Татьяна Мерзлякова считает, что силовики на акции в Екатеринбурге проявили «великое терпение»

Полиция до последнего проявляла терпение и выдержку на акции в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге, считает свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая присутствовала на мероприятии. Как отмечают участники самой акции, задержания начались спустя полтора часа после начала шествия.

«Провокации были со стороны тех, кто находился в толпе. Кто эти люди, надо будет разбираться. Людям дали возможность пройти, все кто хотел приняли участие в шествии. Я была от начала до конца и была свидетелем, в конце уже начали появляться дымовые шашки и полицейские вынуждены были применять какие-то усилия. Я сторонник того, чтобы не было задержаний, в данной ситуации мы будем разбираться, почему они случились и как. Мне казалось, что как никогда полиция и Росгвардия проявляли великое терпение»,— рассказала “Ъ-Урал” Татьяна Мерзлякова. Она добавила, что еще установлены не всем личности задержанных, так как некоторые были без документов.

Сейчас уполномоченный ждет информации от ОНК по условиям содержания задержанных, также она пригласила адвокатов к сотрудничеству, если есть мнение, что нарушены политические права граждан.

Напомним, по данным министерства общественной безопасности региона, во время акции были задержаны 14 человек. По официальным данным, в акции приняли участие 3 тыс. человек. Организаторы оценивают число пришедших в 7-10 тыс.

«Екатеринбург стал первым городом, где все прошло наиболее мирно и наиболее массово. Миссию мы выполнили — мы прошли мирно по всему запланированному маршруту и в конце весело покричали кричалки. Пока ОМОН сидел в автобусах не было никакой агрессии. В конце со стороны полиции кто-то захотел помахать шашкой и попроворничать»,— прокомментировал координатор штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько. Он добавил, что штаб планирует провести еще акции, об их датах будет объявлено позже.